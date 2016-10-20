В Минске задержан 45-летний россиянин, планировавший нападение на один из ломбардов города

Новости Беларуси. Россиянин планировал разбойное нападение на один из ломбардов в Минске. Со злоумышленником сейчас работает следствие.

Известно, что 45-летний житель Брянской области разработал целый сценарий ограбления. Он купил маску, электрошокер и пневматический пистолет. Довести преступный умысел до конца ему не позволили сотрудники милиции. Они задержали подозреваемого прямо на входе в ломбард.

Проверяется информация о возможной причастности мужчины к другим противоправным действиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.