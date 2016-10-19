Семнадцатилетний подросток охотничьим ножом зарезал сельскую учительницу

Новости Беларуси. Пьяный подросток охотничьим ножом зарезал сельскую учительницу.

Бездыханную женщину с множественными колото-резанными ранами 19 октября утром обнаружили в собственном дворе,

где накануне вечером 18 октября её и подкараулил 17-летний односельчанин.

В ходе следственных действий установлено, что женщина пыталась оказать сопротивление, но это ей не удалось. Основным мотивом совершения преступления следователи называют корыстные побуждения, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Мария Кривоногова, официальный представитель Управления следственного комитета по Гомельской области:

Несовершеннолетний проник на территорию частного домовладения своей односельчанки. Он подождал пока женщина выйдет во двор и затем нанёс ей удар ножом. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Назначен комплекс экспертиз, ряд исследований, в том числе по предполагаемому оруддию убийства.