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Семнадцатилетний подросток охотничьим ножом зарезал сельскую учительницу

19 октября 2016 19:59
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Новости Беларуси. Пьяный подросток охотничьим ножом зарезал сельскую учительницу.

Бездыханную женщину с множественными колото-резанными ранами 19 октября утром обнаружили в собственном дворе,

где накануне вечером 18 октября её и подкараулил 17-летний односельчанин. 

В ходе следственных действий установлено, что женщина пыталась оказать сопротивление, но это ей не удалось. Основным мотивом совершения преступления следователи называют корыстные побуждения, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.  

Мария Кривоногова, официальный представитель Управления следственного комитета по Гомельской области:
Несовершеннолетний проник на территорию частного домовладения своей односельчанки. Он подождал пока женщина выйдет во двор и затем нанёс ей удар ножом. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Назначен комплекс экспертиз, ряд исследований, в том числе по предполагаемому оруддию убийства.

# происшествия # Мария Кривоногова # Убийство

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