Авария газопровода на Аэродромной: утечки топлива не произошло

Новости Беларуси. 19 октября в Минске на улице Аэродромной

специалисты оперативно устраняли повреждение газопровода.

На месте происшествия также работали сотрудники ГАИ и МЧС. На время восстановительных работ было перекрыто движение по Аэродромной на участке от улицы Володько до Левкова.

Как сообщает МЧС, на дорожном участке утечки голубого топлива не произошло.

На данный момент все неполадки в работе газопровода устранены. Продолжается ремонт дороги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.