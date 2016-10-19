Столкновение маршруток на проспекте Независимости: в аварии пострадали 11 из 14 пассажиров

Новости Беларуси. 11 человек 19 октября пострадали в аварии в центре Минска.

На проспекте Независимости утром столкнулись два маршрутных такси.

Водитель одной из «маршруток» остановился на красный сигнал светофора. В этот момент в него на скорости врезался другой микроавтобус. В салонах двух машин находились 14 пассажиров. От удара пострадало большинство из них, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С незначительными травмами и ушибами к медикам обратились 11 человек, в том числе – двое детей.

Руслан Тагиров, инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В результате ДТП были пострадавшие в обоих автомобилях, включая двух детей. Это двухмесячный младенец и девушка 16 лет. Предварительно, у одной женщины переломы. Для уточнения предварительных диагнозов, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.