Оставленная на плите еда – вероятная причина пожара на Кижеватова в Минске

Новости Беларуси. В понедельник на улице Кижеватова в Минске горела квартира.

Пресс-служба Минского областного управления МЧС:

В результате пожара пострадали два человека из соседней квартиры, которые после осмотра бригадой скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» были госпитализированы. Из подъезда эвакуировали 8 человек. Рассматриваемая версия – оставленная без присмотра пища на включенной газовой плите.

Огонь повредил имущество на кухне, закопчена квартира.

Как отмечали ранее представители МЧС, подобные случаи происходят чуть ли не каждый день. Подробности здесь.