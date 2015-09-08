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Оставленная на плите еда – вероятная причина пожара на Кижеватова в Минске

08 сентября 2015 12:24
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Новости Беларуси. В понедельник на улице Кижеватова в Минске горела квартира.

Пресс-служба Минского областного управления МЧС:
В результате пожара пострадали два человека из соседней квартиры, которые после осмотра бригадой скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» были госпитализированы. Из подъезда эвакуировали 8 человек. Рассматриваемая версия – оставленная без присмотра пища на включенной газовой плите.

Огонь повредил имущество на кухне, закопчена квартира.

Как отмечали ранее представители МЧС, подобные случаи происходят чуть ли не каждый день. Подробности здесь

# происшествия # Пожар

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