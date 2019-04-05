В Минске задержали торговца психотропами и покупателя

Новости Беларуси. В Минске задержали пару наркодельцов: продавца и покупателя. У обоих в послужном списке – тюремное прошлое, рассказали в программе «Экстренный вызов».
Сбытчиком оказался 37-летний тунеядец. Таблетки трамадола ему выписывали в наркологическом диспансере.
43 капсулы препарата с психотропом он продал знакомому. Тот, по данным оперативников, принял дозу и сел за руль.
Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
Сотрудниками милиции проводится дальнейшая проверка с целью выявления круга иных покупателей. Изъятые капсулы направлены на химическую экспертизу в ГКСЭ РБ. Материалы проверки переданы в Первомайский районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки.