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В Минске задержали торговца психотропами и покупателя

05 апреля 2019 11:51
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Новости Беларуси. В Минске задержали пару наркодельцов: продавца и покупателя. У обоих в послужном списке – тюремное прошлое, рассказали в программе «Экстренный вызов». 

Сбытчиком оказался 37-летний тунеядец. Таблетки трамадола ему выписывали в наркологическом диспансере.

В Минске задержали торговца психотропами и покупателя -1

43 капсулы препарата с психотропом он продал знакомому. Тот, по данным оперативников, принял дозу и сел за руль.

В Минске задержали торговца психотропами и покупателя -4

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
Сотрудниками милиции проводится дальнейшая проверка с целью выявления круга иных покупателей. Изъятые капсулы направлены на химическую экспертизу в ГКСЭ РБ. Материалы проверки переданы в Первомайский районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки.

# Наркотики # происшествия # Наталья Ганусевич

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