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За взятку в 18 тысяч долларов задержан директор филиала предприятия в сфере энергетики

05 апреля 2019 10:43
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Новости Беларуси. При получении взятки в размере 18 тысяч долларов задержан директор одного из филиалов крупного предприятия в сфере энергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За взятку в 18 тысяч долларов задержан директор филиала предприятия в сфере энергетики -1

В МВД пока не называют ни имени задержанного, ни предприятия, которое он возглавлял. Известно только, что руководителя задержали с поличным в конце марта. Взятка предназначалась за выбор «конкретного» подрядчика для проведения строительно-монтажных работ в энергосистеме.

За взятку в 18 тысяч долларов задержан директор филиала предприятия в сфере энергетики -3


Андрей Сачков, начальник УБЭП ГУВД Мингорисполкома:
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 430 УК Республики Беларусь – получение взятки в особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до пятнадцати лет. Сам фигурант свою вину признал в полном объеме. 

За взятку в 18 тысяч долларов задержан директор филиала предприятия в сфере энергетики -5

Также подозреваемому грозит конфискация имущества. Уголовное дело расследует Московский райотдел Следственного комитета Беларуси.  

# Коррупция

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