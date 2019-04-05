За взятку в 18 тысяч долларов задержан директор филиала предприятия в сфере энергетики

Новости Беларуси. При получении взятки в размере 18 тысяч долларов задержан директор одного из филиалов крупного предприятия в сфере энергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МВД пока не называют ни имени задержанного, ни предприятия, которое он возглавлял. Известно только, что руководителя задержали с поличным в конце марта. Взятка предназначалась за выбор «конкретного» подрядчика для проведения строительно-монтажных работ в энергосистеме.



Андрей Сачков, начальник УБЭП ГУВД Мингорисполкома:

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 430 УК Республики Беларусь – получение взятки в особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до пятнадцати лет. Сам фигурант свою вину признал в полном объеме.