Под Барановичами Peugeot столкнулся с трактором: погибла женщина

По информации УГАИ МВД Республики Беларусь, авария произошла днем четвертого апреля. За рулем микроавтобуса Peugeot находился 38-летний водитель. Он съехал в кювет, где произошло столкновение с трактором, который выполнял работы по обслуживанию противопожарной полосы.

Новости Беларуси. В Барановичском районе водитель уснул за рулем и врезался в трактор.

В результате аварии пострадала 57-летняя женщина – пассажирка микроавтобуса. Она была госпитализирована в медучреждение, где спустя время скончалась.

Предварительно, водитель находился в утомленном состоянии и уснул за рулем. Мужчина не спал более суток.