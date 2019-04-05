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Под Барановичами Peugeot столкнулся с трактором: погибла женщина

05 апреля 2019 10:07
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Новости Беларуси. В Барановичском районе водитель уснул за рулем и врезался в трактор.  

По информации УГАИ МВД Республики Беларусь, авария произошла днем четвертого апреля. За рулем микроавтобуса Peugeot находился 38-летний водитель. Он съехал в кювет, где произошло столкновение с трактором, который выполнял работы по обслуживанию противопожарной полосы.  

Под Барановичами Peugeot столкнулся с трактором: погибла женщина -1

Фото: УГАИ МВД Республики Беларусь

В результате аварии пострадала 57-летняя женщина – пассажирка микроавтобуса. Она была госпитализирована в медучреждение, где спустя время скончалась.  

Предварительно, водитель находился в утомленном состоянии и уснул за рулем. Мужчина не спал более суток.  

 В середине марта в Ивановском районе микроавтобус и грузовик столкнулись лоб в лоб (здесь подробнее).  

# Авария в Брестской области # происшествия

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