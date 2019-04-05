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Как ОМОН штурмовал квартиру наркоторговца в Гомеле. Видеофакт

05 апреля 2019 11:42
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Новости Беларуси. ОМОН штурмовал квартиру наркоторговца в Гомеле. Слава про неё давно вышла за границы областного центра. Ещё в марте милиция взяла след чёрного бизнесмена в агрогородке Ерёмино, рассказали в программе «Экстренный вызов». 

Как ОМОН штурмовал квартиру наркоторговца в Гомеле. Видеофакт -1

Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:
Проверили информацию о том, что 24-хлетний гомельчанин замешан в незаконном распространении наркотиков. После очередного факта продажи психотропов было принято решение о задержании наркодилера. На просьбу открыть дверь в квартиру мужчина ответил отказом.

Группа захвата проникла в дом через окно.

Как ОМОН штурмовал квартиру наркоторговца в Гомеле. Видеофакт -4

Как ОМОН штурмовал квартиру наркоторговца в Гомеле. Видеофакт -6

Как ОМОН штурмовал квартиру наркоторговца в Гомеле. Видеофакт -8

Сработал эффект неожиданности и хозяин попросту не успел спрятать наркотики.

На весах для точного измерения  оперативники обнаружили пакет с альфа-PVP. Мужчина будет проходить по 328-ой статье. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.  

Как ОМОН штурмовал квартиру наркоторговца в Гомеле. Видеофакт -11

# Наркотики # происшествия # Виталий Пристромов # Видеофакт

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