Как ОМОН штурмовал квартиру наркоторговца в Гомеле. Видеофакт

Новости Беларуси. ОМОН штурмовал квартиру наркоторговца в Гомеле. Слава про неё давно вышла за границы областного центра. Ещё в марте милиция взяла след чёрного бизнесмена в агрогородке Ерёмино, рассказали в программе «Экстренный вызов».
Новости Беларуси. ОМОН штурмовал квартиру наркоторговца в Гомеле. Слава про неё давно вышла за границы областного центра. Ещё в марте милиция взяла след чёрного бизнесмена в агрогородке Ерёмино, рассказали в программе «Экстренный вызов».
Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:
Проверили информацию о том, что 24-хлетний гомельчанин замешан в незаконном распространении наркотиков. После очередного факта продажи психотропов было принято решение о задержании наркодилера. На просьбу открыть дверь в квартиру мужчина ответил отказом.
Группа захвата проникла в дом через окно.
Сработал эффект неожиданности и хозяин попросту не успел спрятать наркотики.
На весах для точного измерения оперативники обнаружили пакет с альфа-PVP. Мужчина будет проходить по 328-ой статье. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.