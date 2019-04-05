Как ОМОН штурмовал квартиру наркоторговца в Гомеле. Видеофакт

Новости Беларуси. ОМОН штурмовал квартиру наркоторговца в Гомеле. Слава про неё давно вышла за границы областного центра. Ещё в марте милиция взяла след чёрного бизнесмена в агрогородке Ерёмино, рассказали в программе «Экстренный вызов».

Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:

Проверили информацию о том, что 24-хлетний гомельчанин замешан в незаконном распространении наркотиков. После очередного факта продажи психотропов было принято решение о задержании наркодилера. На просьбу открыть дверь в квартиру мужчина ответил отказом. Группа захвата проникла в дом через окно.