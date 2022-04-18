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В Слуцком районе столкнулись автомобиль и автопоезд. Погибли 3 человека

18 апреля 2022 19:28
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Новости Беларуси. ДТП произошло в Слуцком районе, погибли три человека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Авария случилась на автодороге граница Российской Федерации – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи.

В Слуцком районе столкнулись автомобиль и автопоезд. Погибли 3 человека-1

По предварительной информации, в деревне Весея водитель автомобиля Lada выехал на полосу встречного движения, где в лобовую столкнулся с автопоездом Mercedes.

В Слуцком районе столкнулись автомобиль и автопоезд. Погибли 3 человека-4

В легковом автомобиле три человека погибли, один доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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