В Слуцком районе столкнулись автомобиль и автопоезд. Погибли 3 человека

Новости Беларуси. ДТП произошло в Слуцком районе, погибли три человека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Авария случилась на автодороге граница Российской Федерации – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи.
Новости Беларуси. ДТП произошло в Слуцком районе, погибли три человека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Авария случилась на автодороге граница Российской Федерации – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи.
По предварительной информации, в деревне Весея водитель автомобиля Lada выехал на полосу встречного движения, где в лобовую столкнулся с автопоездом Mercedes.
В легковом автомобиле три человека погибли, один доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.