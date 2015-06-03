В Минске задержали мужчину на «Мерседесе» в стразах Swarovski, который находился в международном розыске

Новости Беларуси. В Минске задержали уроженца Грузии, который находился в международном розыске за обвинение в совершении тяжкого экономического преступления на территории России.

По мнению следствия, директор строительной организации, которая участвует в возведении космодрома «Восточный» в Амурской области, потратил на личные нужды 4 млн российских рублей из бюджета.

Георгий Евчар, заместитель начальника управления информации и общественных связей МВД Республики Беларусь:

Являясь руководителем одной из строительных компаний, которая занималась возведением космодрома «Восточный» в Амурской области, мужчина получил порядка четырех миллионов российских рублей предоплаты, однако эти деньги были использованы не по целевому назначению — не на строительство, а для личных нужд.

В России против подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», но ему удалось скрыться.

Правда, чтобы спрятаться от правосудия, он избрал слишком экстравагантный способ…

45-летний мужчина разъезжал по Минску на инкрустированном стразами Swarovski «Мерседесе».

«Мерседес» S-класса — самый дорогой и престижный в линейке производителя. На такую «игрушку» четырех миллионов не хватило бы, даже не считая инкрустации стразами — от капота до выхлопной трубы. По некоторым данным, такой тюнинг стоит втрое дороже украденного.

На первом же допросе задержанный предложил вернуть те самые 4 млн рублей (≈ $75 тыс).

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Решается вопрос о его экстрадиции.