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Движение по станции «Светлогорск–на–Березине» полностью восстановлено

03 июня 2015 10:06
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Новости Беларуси. Менее суток потребовалось, чтобы ликвидировать последствия аварии на железной дороге в Гомельской области. Напомним, 2 июня утром с рельсов сошли и опрокинулись 13 вагонов со щебнем. Сейчас станция «Светлогорск-на-Березине» работает в обычном режиме.

Добавим, в результате ЧП на станции было повреждено 110 метров основных путей. Проверку по данному факту проводят следственные органы вместе с сотрудниками управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области и железнодорожными службами.

На данный момент одна из основных версий крушения грузового состава — разрушение колесной пары вагона поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Белорусская железная дорога

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