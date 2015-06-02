В Турции в ДТП попал автобус с российскими туристами: один человек погиб, 14 травмированы

Новости Турции. В Турции в аварию попал микроавтобус, перевозивший российских туристов. Одна женщина погибла, еще 14 человек получили ранения. Группа туристов направлялась из Мармариса в аэропорт Даламан, чтобы вылететь оттуда на экскурсию в Стамбул. Сообщается, что микроавтобус съехал в кювет и перевернулся. Все пострадавшие доставлены в больницу.

По одной версии, причиной ДТП могло стать то, что водитель заснул за рулем. По другой — на дорогу выбежала кошка, и водитель пытался избежать наезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.