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В Турции в ДТП попал автобус с российскими туристами: один человек погиб, 14 травмированы

02 июня 2015 14:20
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Новости Турции. В Турции в аварию попал микроавтобус, перевозивший российских туристов. Одна женщина погибла, еще 14 человек получили ранения. Группа туристов направлялась из Мармариса в аэропорт Даламан, чтобы вылететь оттуда на экскурсию в Стамбул. Сообщается, что микроавтобус съехал в кювет и перевернулся. Все пострадавшие доставлены в больницу.

По одной версии, причиной ДТП могло стать то, что водитель заснул за рулем. По другой — на дорогу выбежала кошка, и водитель пытался избежать наезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# происшествия # Аварии # Аварии в Турции

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