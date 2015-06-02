Железнодорожная авария в Светлогорске: дефект колеса отправил под откос 14 вагонов с щебнем

Новости Беларуси. Дефект колеса, и как результат – 14 вагонов пошли под откос. В Гомельской области утром 2 июня произошла крупная железнодорожная авария. Только чудом удалось избежать жертв, ведь состав со щебнем опрокинулся недалеко от вокзала. Движение поездов до сих пор парализовано. Пассажирские составы идут в обход.

Произошло это всего в нескольких сотнях метров от станции «Светлогорск» на Березине, однако началось все гораздо раньше: первые фрагменты разрушенного колеса найдены за семь километров отсюда.

Дефектный вагон был 26-м в составе. Заметить разрушения на ходу у машиниста не было никаких шансов, а поэтому в какой момент поезд весом в пять тысяч тонн на скорости 50 километров в час пойдет под откос, предсказать не мог никто.

Владимир Журавский, главный ревизор Белорусской железной дороги:

Произошло разрушение колеса груженого щебнем грузового вагона с выпадением отдельных фрагментов этого колеса. Поезд шел безостановочно, на стрелочном переводе № 16 произошел сход этого вагона с разрушенным колесом, который впоследствии повлиял на сход последующих 13 вагонов.

Каждый узел и устройство на железной дороге имеет свой паспорт. Такой же есть и у того самого 26-го полувагона.

В последний раз его капитально ремонтировали в Бресте, а роковую колесную пару ему заменили в 2013 году в Молодечно.

Юрий Демьянчин, заместитель начальника управления Следственного комитета по Гомельской области:

Окончательная оценка действиям сотрудников железной дороги, а также наличию либо отсутствию в их действиях каких-либо нарушений будет дана по результатам проведения соответствующих экспертных исследований, а также по результатам проведения полной проверки. Нам необходимо будет опросить всех лиц, которые имели отношение, в том числе и к ремонту. То есть это ряд проверочных действий, которые нам предстоит еще провести, чтобы говорить о наличии либо отсутствии состава преступления.

На выяснение всех фактов у следователей уйдет не меньше месяца. Железнодорожное же сообщение восстановят в более скромные сроки. Запустить участок планируют уже 3 июня утром. Пока поезда идут по объездным маршрутам.

Григорий Дворак, начальник Гомельского отделения Белорусской железной дороги:

Организовали автобусное движение, чтобы перевезти на другие станции и посадить людей на поезда, отправить их по назначению.

В результате ЧП повреждено 110 метров основных путей. На станции «Светлогорск» сейчас работают сразу три восстановительных поезда.

Ремонтные бригады прибыли из Калинковичей, Жлобина и Гомеля. Работы продолжат до полного восстановления движения на участке железной дороги «Калинковичи – Светлогорск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.