Новости Беларуси. В центре Гродно обрушился фасад исторического здания. Жильцов из него отселили еще в 2008-м. По замыслу строителей частного предприятия, остаться должен был только фасад - остальное снесли. Но без поддержки часть стены рухнула.

Отмечу, этот каменный дом был построен еще в 1879 году, накануне знаменитого гродненского пожара. В нем размещался штаб саперного полка, позже - склад.

Скандальную славу здание приобрело несколько лет назад. Средь бела дня с него спилили старинный чугунный балкон. Грабителей тогда так и не нашли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Добриян, старший преподаватель кафедры истории Беларуси и археологии Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Здание включено в список историко-культурного наследия. Оно было построено в 1878 году. В начале 20 века там располагался штаб саперного батальона, а затем, видимо, эти здания использовались в качестве жилого фонда.