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В Минске задержали 36-летнюю женщину на Ford, в её крови было почти 2 промилле алкоголя

28 октября 2021 14:56
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Новости Беларуси. Пьяную женщину за рулем Ford задержали сотрудники ГАИ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Нетрезвая автомобилистка ехала по Горецкого.  

В Минске задержали 36-летнюю женщину на Ford, в её крови было почти 2 промилле алкоголя-1

Она начала ускоряться, когда заметила экипаж. В районе пересечения с улицей Ширмы автоледи задержали. За рулем находилась 36-летняя женщина. В ее крови обнаружили почти 2 промилле алкоголя. Теперь ей грозит штраф около 6 000 рублей с лишением водительских прав на пять лет.  

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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