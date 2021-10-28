В Минске задержали 36-летнюю женщину на Ford, в её крови было почти 2 промилле алкоголя

Она начала ускоряться, когда заметила экипаж. В районе пересечения с улицей Ширмы автоледи задержали. За рулем находилась 36-летняя женщина. В ее крови обнаружили почти 2 промилле алкоголя. Теперь ей грозит штраф около 6 000 рублей с лишением водительских прав на пять лет.