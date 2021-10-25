Без световозвращающих элементов и в нетрезвом состоянии. Более 300 пешеходов привлечены к ответственности за выходные

Новости Беларуси. Итоги выходных. В результате трех дорожно-транспортных происшествий четыре человека травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На 5-м километре автодороги Березино – Жуковец минчанин на мопеде «Альфа» неправильно выбрал скорость движения и столкнулся с остановившимся в попутном направлении мотоциклом. Травмы получил водитель мопеда и его 19-летний пассажир. Оба находились в мотошлемах. А в Узде на улице Советской местный житель, управляя автомобилем Volkswagen Golf, совершил наезд на женщину.

Ирина Сапунова, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:

Пешеход с серьезными травмами госпитализирована. Безусловно, водителям следует помнить, что действия пешеходов непредсказуемы, поэтому ехать необходимо осторожно, особенно подъезжая к пешеходным переходам. Но невнимательность, отвлечение на мобильный телефон и другие гаджеты, эмоциональное состояние – это те причины, по которым автолюбители попадают в неприятные ситуации на дорогах. И пешеходные переходы не исключение.