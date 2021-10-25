На пожаре в Лиозно погиб замначальника областного управления МЧС. Последние новости с места трагедии

Новости Беларуси. Трагедия случилась в Лиозно. 25 октября там вспыхнул крупный пожар на местном льнозаводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь охватил площадь в 3 000 квадратных метров. На тушение были стянуты десятки единиц спецтехники и почти полсотни спасателей. Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило о скоропостижной смерти на месте ЧП замначальника областного управления ведомства. Все подробности у собкора по Витебской области Виктора Пралича.

Виктор Пралич, корреспондент:

Сообщение о возгорании на Лиозненском льнозаводе поступило около двух часов дня. На место оперативно выехали 14 единиц спецтехники и три десятка спасателей. Но масштабы пожара показали, что этого мало.

Сергей Маркевич, заместитель начальника Витебского областного управления МЧС:

Вместе с нами в ликвидации чрезвычайной ситуации участие принимает техника сельскохозяйственных организаций в количестве трех единиц. Шесть человек, работающих на этих автомобилях и этих предприятиях. С нашей стороны в ликвидации задействованы 48 человек личного состава.

На пожаре погиб заместитель начальника областного управления МЧС, который следил за ликвидацией возгорания. Обстоятельства его смерти выясняются. На данный момент очаг пожара локализован. На это понадобилось около пяти часов. Сейчас специалисты работают над недопущением повторного возгорания льнотресты, как с помощью спецтехники, так и вручную.

Сергей Маркевич:

Сложность таких пожаров состоит в том, что необходимо убедиться в полном отсутствии возможностей повторного загорания. Это требует очень больших ресурсов, сил и средств, чтобы буквально вручную и при помощи техники перевернуть каждую соломинку, каждую тростинку. Работы эти будут продолжаться до того момента, когда мы не будем испытывать полную уверенность в том, что повторное возгорание исключено. Собственно говоря, даже после этого на месте пожара мы будем оставлять дежурить боевые расчеты.