Уснула за рулём. Девушка на Fiat под Смолевичами врезалась в припаркованный Opel

Новости Беларуси. Авария в Смолевичском районе. 18-летняя водитель Fiat недалеко от деревни Заболотье уснула за рулем, после чего авто врезалось в припаркованный по ходу движения Opel, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Авария в Смолевичском районе. 18-летняя водитель Fiat недалеко от деревни Заболотье уснула за рулем, после чего авто врезалось в припаркованный по ходу движения Opel, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Fiat кроме водителя находилась и несовершеннолетний пассажир. Обе были пристегнуты ремнями безопасности. В результате аварии водитель и девочка-пассажир с травмами госпитализированы.
В Любанском районе бесправник на BMW сбил 74-летнюю велосипедистку. За рулем автомобиля находился 22-летний местный житель. Он ехал в сторону агрогородка Речень. Велосипедистка двигалась в попутном направлении. В результате наезда женщина получила многочисленные ушибы и переломы. Пострадавшая госпитализирована.