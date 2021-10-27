Прямой эфир

Уснула за рулём. Девушка на Fiat под Смолевичами врезалась в припаркованный Opel

27 октября 2021 16:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Авария в Смолевичском районе. 18-летняя водитель Fiat недалеко от деревни Заболотье уснула за рулем, после чего авто врезалось в припаркованный по ходу движения Opel, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Уснула за рулём. Девушка на Fiat под Смолевичами врезалась в припаркованный Opel-1

В Fiat кроме водителя находилась и несовершеннолетний пассажир. Обе были пристегнуты ремнями безопасности. В результате аварии водитель и девочка-пассажир с травмами госпитализированы.  

Уснула за рулём. Девушка на Fiat под Смолевичами врезалась в припаркованный Opel-4

В Любанском районе бесправник на BMW сбил 74-летнюю велосипедистку. За рулем автомобиля находился 22-летний местный житель. Он ехал в сторону агрогородка Речень. Велосипедистка двигалась в попутном направлении. В результате наезда женщина получила многочисленные ушибы и переломы. Пострадавшая госпитализирована.  

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На пожаре в Лиозно погиб замначальника областного управления МЧС. Последние новости с места трагедии
25 октября 2021 18:00

На пожаре в Лиозно погиб замначальника областного управления МЧС. Последние новости с места трагедии

Без световозвращающих элементов и в нетрезвом состоянии. Более 300 пешеходов привлечены к ответственности за выходные
25 октября 2021 14:43

Без световозвращающих элементов и в нетрезвом состоянии. Более 300 пешеходов привлечены к ответственности за выходные

Кража катализаторов: как это происходит, зачем они нужны и что делать, если срезали с вашей машины?
24 октября 2021 18:02

Кража катализаторов: как это происходит, зачем они нужны и что делать, если срезали с вашей машины?