Уснула за рулём. Девушка на Fiat под Смолевичами врезалась в припаркованный Opel

Новости Беларуси. Авария в Смолевичском районе. 18-летняя водитель Fiat недалеко от деревни Заболотье уснула за рулем, после чего авто врезалось в припаркованный по ходу движения Opel, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Fiat кроме водителя находилась и несовершеннолетний пассажир. Обе были пристегнуты ремнями безопасности. В результате аварии водитель и девочка-пассажир с травмами госпитализированы.