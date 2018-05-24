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Принял за косулю: в Мстиславском районе егерь застрелил мужчину

24 мая 2018 10:41
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Новости Беларуси. Вечером 23 мая в Мстиславском районе погиб охотник. Мужчину задело выстрелом компаньона.  

Как сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира, охотой на кабана или косулю в угодьях у деревни Бастеновичи руководил егерь Мстиславской структуры БООР. Всего в группе были три человека. Под случайный выстрел попал житель деревни Белый Мох. 41-летний мужчина погиб от ранения в голову.  

По предварительным данным, гражданин находился в зарослях малинника, когда егерь выстрелил в его сторону картечью. Руководителю группы показалось, что в кустах скрывается косуля.  

Проводится проверка. Егерь признал, что нарушил технику безопасности охоты. Мужчина стрелял на шум по неясно видимой цели.  

Осенью прошлого года в Борисовском районе мужчина пострадал во время охоты.  

Гражданин получил пулевое ранение в бедро – здесь подробности.  

# Охота в Беларуси # происшествия

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