Принял за косулю: в Мстиславском районе егерь застрелил мужчину

Новости Беларуси. Вечером 23 мая в Мстиславском районе погиб охотник. Мужчину задело выстрелом компаньона.

Как сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира, охотой на кабана или косулю в угодьях у деревни Бастеновичи руководил егерь Мстиславской структуры БООР. Всего в группе были три человека. Под случайный выстрел попал житель деревни Белый Мох. 41-летний мужчина погиб от ранения в голову.

По предварительным данным, гражданин находился в зарослях малинника, когда егерь выстрелил в его сторону картечью. Руководителю группы показалось, что в кустах скрывается косуля.

Проводится проверка. Егерь признал, что нарушил технику безопасности охоты. Мужчина стрелял на шум по неясно видимой цели.

Осенью прошлого года в Борисовском районе мужчина пострадал во время охоты.