Бесправник на Kawasaki разбился в Вороновском районе

Новости Беларуси. 23 мая в Вороновском районе разбился бесправник на мотоцикле Kawasaki.

Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома

По сведениям УГАИ УВД Гродненского облисполкома, мужчина направлялся из деревни Погородно в сторону городского посёлка Радунь. При движении мотоциклист совершил опасный манёвр и врезался в трактор с полуприцепом.

Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома

В результате столкновения мотоцикл упал и оказался в кювете. Гражданин получил несовместимые с жизнью травмы. Отмечается, что ранее мужчину дважды задерживали за вождение в нетрезвом виде.

Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома