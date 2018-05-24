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Бесправник на Kawasaki разбился в Вороновском районе

24 мая 2018 08:50
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Новости Беларуси. 23 мая в Вороновском районе разбился бесправник на мотоцикле Kawasaki.  

Бесправник на Kawasaki разбился в Вороновском районе-1

Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома  

По сведениям УГАИ УВД Гродненского облисполкома, мужчина направлялся из деревни Погородно в сторону городского посёлка Радунь. При движении мотоциклист совершил опасный манёвр и врезался в трактор с полуприцепом.  

Бесправник на Kawasaki разбился в Вороновском районе-4

Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома  

В результате столкновения мотоцикл упал и оказался в кювете. Гражданин получил несовместимые с жизнью травмы.  

Отмечается, что ранее мужчину дважды задерживали за вождение в нетрезвом виде.  

Бесправник на Kawasaki разбился в Вороновском районе-7

Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома  

Назначена экспертиза.  

Весной 2018 года на проспекте Дзержинского в Минске произошло две аварии с участием мотоциклов. 

Один из мотоциклистов был госпитализирован с переломом ключицы – здесь подробнее.  

# Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков # происшествия

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