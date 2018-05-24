Бесправник на Kawasaki разбился в Вороновском районе

Новости Беларуси. 23 мая в Вороновском районе разбился бесправник на мотоцикле Kawasaki.
Новости Беларуси. 23 мая в Вороновском районе разбился бесправник на мотоцикле Kawasaki.
Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
По сведениям УГАИ УВД Гродненского облисполкома, мужчина направлялся из деревни Погородно в сторону городского посёлка Радунь. При движении мотоциклист совершил опасный манёвр и врезался в трактор с полуприцепом.
Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
В результате столкновения мотоцикл упал и оказался в кювете. Гражданин получил несовместимые с жизнью травмы.
Отмечается, что ранее мужчину дважды задерживали за вождение в нетрезвом виде.
Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
Назначена экспертиза.
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