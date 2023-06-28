В Минске за взятку задержали главного инженера организации

Новости Беларуси. Факты коррупции при проведении тендера установили правоохранители в Минске. За взятку задержан главный инженер организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установлено, что за денежное вознаграждение он обеспечил победу в тендере индивидуальному предпринимателю. Бизнесмен передал ему процент от суммы договора и провел ремонт сельхозтехники организации.

Игорь Свириденко, начальник ОБЭП Октябрьского РУВД Минска:

Подрядчик передавал руководителю сумму, равную определенному проценту от суммы договора, и произвел ремонт сельскохозяйственной техники организации. Когда заказ был выполнен, фигурант вновь потребовал деньги, на этот раз за беспрепятственное подписание актов приема-сдачи работ и своевременное перечисление оплаты за них. Общая сумма незаконного вознаграждения составила не менее 7,5 тысячи рублей.

Следователями возбуждено уголовное дело за получение взятки. Обвиняемому может грозить лишение свободы.