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Футбольные ворота упали на ребёнка в детском лагере

28 июня 2023 11:54
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13-летний школьник получил травмы в результате падения на него футбольных ворот. Инцидент случился в оздоровительном лагере во вторник, 27 июня. Пострадавший в больнице, проводится проверка, сообщает Следственный комитет Беларуси. 

По информации СК, подросток вместе с приятелями находился на спортивной площадке. Ребята по очереди запрыгивали на перекладину ворот, чтобы подтянуться. В какой-то момент на одного из подростков рухнула металлическая конструкция. Школьника госпитализировали.  Состояние мальчика остается стабильно тяжелым. 

Футбольные ворота не были закреплены, сообщает Следственный комитет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

# Несчастный случай # происшествия

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