Футбольные ворота упали на ребёнка в детском лагере

13-летний школьник получил травмы в результате падения на него футбольных ворот. Инцидент случился в оздоровительном лагере во вторник, 27 июня. Пострадавший в больнице, проводится проверка, сообщает Следственный комитет Беларуси.

По информации СК, подросток вместе с приятелями находился на спортивной площадке. Ребята по очереди запрыгивали на перекладину ворот, чтобы подтянуться. В какой-то момент на одного из подростков рухнула металлическая конструкция. Школьника госпитализировали. Состояние мальчика остается стабильно тяжелым.

Футбольные ворота не были закреплены, сообщает Следственный комитет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.