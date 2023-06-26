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Африканец с чужим немецким паспортом задержан на белорусско-литовской границе

26 июня 2023 13:46
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Новости Беларуси. На белорусской границе задержан африканец с чужим немецким паспортом. Он следовал из нашей страны в Литву через пункт пропуска «Каменный Лог», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Африканец с чужим немецким паспортом задержан на белорусско-литовской границе-1

Позже выяснилось, что гражданин Конго учится в нашей стране и собирался уехать в Германию и попытаться там получить статус беженца, однако срок действия его паспорта истек. Поэтому мужчина обратился к своему родственнику, гражданину ФРГ, чтобы тот выслал ему свой немецкий паспорт, но подлог был раскрыт. В отношении нарушителя начат административный процесс. За использование заведомо подложных документов ему грозит до двух лет ограничения свободы.

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Фотофакт

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