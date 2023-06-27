Прямой эфир

Ford сбил 8-летнего ребёнка на велосипеде в Минске

27 июня 2023 13:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске Ford сбил 8-летнего велосипедиста. Авария произошла на улице Филимонова вблизи здания № 14, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ford сбил 8-летнего ребёнка на велосипеде в Минске-1

При проезде регулируемого пешеходного перехода 42-летняя автоледи совершила наезд на мальчика за рулем двухколесного транспорта. Известно, что ребенок пересекал проезжую часть на красный сигнал светофора. В результате инцидента юного велосипедиста доставили в медучреждение. Проводится проверка.

# Авария в Минске # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Африканец с чужим немецким паспортом задержан на белорусско-литовской границе
26 июня 2023 13:46

Африканец с чужим немецким паспортом задержан на белорусско-литовской границе

Полуторагодовалая девочка погибла в бассейне частного дома в Минском районе
26 июня 2023 13:15

Полуторагодовалая девочка погибла в бассейне частного дома в Минском районе

Военный вертолёт совершил жёсткую посадку в Барановичском районе
22 июня 2023 13:54

Военный вертолёт совершил жёсткую посадку в Барановичском районе