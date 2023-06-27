Ford сбил 8-летнего ребёнка на велосипеде в Минске

Новости Беларуси. В Минске Ford сбил 8-летнего велосипедиста. Авария произошла на улице Филимонова вблизи здания № 14, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

При проезде регулируемого пешеходного перехода 42-летняя автоледи совершила наезд на мальчика за рулем двухколесного транспорта. Известно, что ребенок пересекал проезжую часть на красный сигнал светофора. В результате инцидента юного велосипедиста доставили в медучреждение. Проводится проверка.