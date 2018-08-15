Житель Копыльского района украл почти 400 килограммов рыбы из местного рыбхоза

Новости Беларуси. Запрещен улов. Жителя Копыльского района подозревают в краже крупного количества рыбы из местного рыбхоза, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В деревне Смоличи сотрудники Несвижской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира задержали 29-летнего мужчину. В своей машине он перевозил почти 400 килограммов свежей рыбы общей стоимостью более 1900 рублей.