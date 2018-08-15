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Житель Копыльского района украл почти 400 килограммов рыбы из местного рыбхоза

15 августа 2018 19:09
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Новости Беларуси. Запрещен улов. Жителя Копыльского района подозревают в краже крупного количества рыбы из местного рыбхоза, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Житель Копыльского района украл почти 400 килограммов рыбы из местного рыбхоза-1

В деревне Смоличи сотрудники Несвижской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира задержали 29-летнего мужчину. В своей машине он перевозил почти 400 килограммов свежей рыбы общей стоимостью более 1900 рублей.

Житель Копыльского района украл почти 400 килограммов рыбы из местного рыбхоза-4

На имущество нарушителя наложен арест. Возбуждено уголовное дело.

# Контрабанда # происшествия # Фотофакт

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