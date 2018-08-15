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В Сухарево из-за непотушенного окурка сгорели два балкона

15 августа 2018 18:11
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Новости Беларуси. Пожар в Сухарево: из-за брошенного окурка сгорели два балкона многоэтажки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Сухарево из-за непотушенного окурка сгорели два балкона-1

Инцидент произошел на улице Янковского. Пламя охватило восьмой этаж дома. Спасатели оперативно потушили возгорание, однако часть имущества сгорела.

В Сухарево из-за непотушенного окурка сгорели два балкона-4

Никто не пострадал. По предварительной версии, на балкон ветром занесло окурок. Это и стало возможной причиной пожара.

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

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