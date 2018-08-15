В Сухарево из-за непотушенного окурка сгорели два балкона

Новости Беларуси. Пожар в Сухарево: из-за брошенного окурка сгорели два балкона многоэтажки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Инцидент произошел на улице Янковского. Пламя охватило восьмой этаж дома. Спасатели оперативно потушили возгорание, однако часть имущества сгорела.