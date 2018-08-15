В Сухарево из-за непотушенного окурка сгорели два балкона

Новости Беларуси. Пожар в Сухарево: из-за брошенного окурка сгорели два балкона многоэтажки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Пожар в Сухарево: из-за брошенного окурка сгорели два балкона многоэтажки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Инцидент произошел на улице Янковского. Пламя охватило восьмой этаж дома. Спасатели оперативно потушили возгорание, однако часть имущества сгорела.
Никто не пострадал. По предварительной версии, на балкон ветром занесло окурок. Это и стало возможной причиной пожара.