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В Минске на территории детского сада поймали 4-метрового питона: фотофакт

16 августа 2018 09:24
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Новости Беларуси. Неожиданную находку обнаружили на территории столичного детского сада – тигрового питона.

Как сообщает МЧС, спасатели получили сообщение о нахождении пресмыкающегося вечером пятнадцатого августа.

В Минске на территории детского сада поймали 4-метрового питона: фотофакт-1

Фото: МЧС

Змея была отловлена. Это оказался тигровый питон. Его длина была четыре метра, а вес – восемь килограмм.

В Минске на территории детского сада поймали 4-метрового питона: фотофакт-4

Фото: twitter.com/112MINSK

Питона доставили в зоопарк, пока не найдется хозяин.

В Минске на территории детского сада поймали 4-метрового питона: фотофакт-7

Скриншот: twitter.com/112MINSK

Весной этого года в Минске на территорию детского сада пришёл лось (читать далее).

# Дикие животные # происшествия # Фотофакт

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