В Минске на территории детского сада поймали 4-метрового питона: фотофакт

Новости Беларуси. Неожиданную находку обнаружили на территории столичного детского сада – тигрового питона.
Как сообщает МЧС, спасатели получили сообщение о нахождении пресмыкающегося вечером пятнадцатого августа.
Новости Беларуси. Неожиданную находку обнаружили на территории столичного детского сада – тигрового питона.
Как сообщает МЧС, спасатели получили сообщение о нахождении пресмыкающегося вечером пятнадцатого августа.
Фото: МЧС
Змея была отловлена. Это оказался тигровый питон. Его длина была четыре метра, а вес – восемь килограмм.
Фото: twitter.com/112MINSK
Питона доставили в зоопарк, пока не найдется хозяин.
Скриншот: twitter.com/112MINSK
Весной этого года в Минске на территорию детского сада пришёл лось (читать далее).