В Минске возле Лошицкого парка на велодорожке перевернулся каршеринговый автомобиль

По информации МВД Беларуси, в ночь на 30 октября правоохранители получили сообщение об опрокинутом легковом автомобиле, который находится на велодорожке возле Лошицкого парка.

Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место ДТП и не обнаружили водителя. Автомобиль принадлежал одной из каршеринговых компаний, его доставили на охраняемую стоянку.

Позже было установлено, что за рулем находился 19-летний парень. Он объяснил, что в момент движения вдоль парка увидел тупик и начинающуюся велосипедную дорожку. Тогда молодой человек применил экстренное торможение, но не смог избежать наезда на бордюрный камень.