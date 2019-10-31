В Минске возле Лошицкого парка на велодорожке перевернулся каршеринговый автомобиль
Новости Беларуси. В Минске около Лошицкого парка произошло ДТП с участием каршеринговой машины.
По информации МВД Беларуси, в ночь на 30 октября правоохранители получили сообщение об опрокинутом легковом автомобиле, который находится на велодорожке возле Лошицкого парка.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место ДТП и не обнаружили водителя. Автомобиль принадлежал одной из каршеринговых компаний, его доставили на охраняемую стоянку.
Позже было установлено, что за рулем находился 19-летний парень. Он объяснил, что в момент движения вдоль парка увидел тупик и начинающуюся велосипедную дорожку. Тогда молодой человек применил экстренное торможение, но не смог избежать наезда на бордюрный камень.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
В результате автомобиль перевернулся. Водитель не стал дожидаться сотрудников ГАИ и покинул место дорожно-транспортного происшествия.
Недавно в Минске перевернулся и перекрыл две полосы микроавтобус. В результате ДТП пробка растянулась на несколько километров (читать дальше).