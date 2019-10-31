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«Учил жизни». В Могилёве двое парней бросили в окно мужчины коктейль Молотова

31 октября 2019 10:05
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Новости Беларуси. В ночь на 27 октября в Могилёве двое молодых людей пытались поджечь комнату знакомого. 

Как сообщает МВД Беларуси, в милицию обратился 30-летний местный житель. Мужчина рассказал, что кто-то бросил в его окно бутылку с зажигательной смесью. Ёмкость разбилась о раму и подожгла её. 

«Учил жизни». В Могилёве двое парней бросили в окно мужчины коктейль Молотова-1

Фото: УГКСЭ по Могилёвской области 

Потерпевший потушил пламя. В это время он увидел внизу силуэты двух людей. Заволновавшись, мужчина вызвал сотрудников милиции. К месту происшествия были направлены ближайший патрульный наряд и СОГ. 

Обследовав территорию, а также поговорив с потерпевшим и постояльцами, оперативники установили подозреваемых. Ими оказались 23-летний и 22-летний могилёвчане, один из которых был соседом заявителя. 

Задержанные пояснили, что накануне они выпивали и разговор зашёл о мужчине. Они сказали, что он «жадный на сигареты и учит жизни», поэтому надо бы отомстить. 

«Учил жизни». В Могилёве двое парней бросили в окно мужчины коктейль Молотова-4

Фото: УГКСЭ по Могилёвской области 

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом». Молодые люди находятся в ИВС. 

Ранее в этом же месяце в Глубокском районе парень поджёг дом односельчанина коктейлем Молотова.

Пожар почти полностью уничтожил строение – подробнее здесь

# Покушение # происшествия

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