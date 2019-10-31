«Учил жизни». В Могилёве двое парней бросили в окно мужчины коктейль Молотова

Как сообщает МВД Беларуси, в милицию обратился 30-летний местный житель. Мужчина рассказал, что кто-то бросил в его окно бутылку с зажигательной смесью. Ёмкость разбилась о раму и подожгла её.

Потерпевший потушил пламя. В это время он увидел внизу силуэты двух людей. Заволновавшись, мужчина вызвал сотрудников милиции. К месту происшествия были направлены ближайший патрульный наряд и СОГ.

Обследовав территорию, а также поговорив с потерпевшим и постояльцами, оперативники установили подозреваемых. Ими оказались 23-летний и 22-летний могилёвчане, один из которых был соседом заявителя.

Задержанные пояснили, что накануне они выпивали и разговор зашёл о мужчине. Они сказали, что он «жадный на сигареты и учит жизни», поэтому надо бы отомстить.