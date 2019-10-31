«Учил жизни». В Могилёве двое парней бросили в окно мужчины коктейль Молотова
Новости Беларуси. В ночь на 27 октября в Могилёве двое молодых людей пытались поджечь комнату знакомого.
Как сообщает МВД Беларуси, в милицию обратился 30-летний местный житель. Мужчина рассказал, что кто-то бросил в его окно бутылку с зажигательной смесью. Ёмкость разбилась о раму и подожгла её.
Фото: УГКСЭ по Могилёвской области
Потерпевший потушил пламя. В это время он увидел внизу силуэты двух людей. Заволновавшись, мужчина вызвал сотрудников милиции. К месту происшествия были направлены ближайший патрульный наряд и СОГ.
Обследовав территорию, а также поговорив с потерпевшим и постояльцами, оперативники установили подозреваемых. Ими оказались 23-летний и 22-летний могилёвчане, один из которых был соседом заявителя.
Задержанные пояснили, что накануне они выпивали и разговор зашёл о мужчине. Они сказали, что он «жадный на сигареты и учит жизни», поэтому надо бы отомстить.
Фото: УГКСЭ по Могилёвской области
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом». Молодые люди находятся в ИВС.
Ранее в этом же месяце в Глубокском районе парень поджёг дом односельчанина коктейлем Молотова.
Пожар почти полностью уничтожил строение – подробнее здесь.