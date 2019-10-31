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В Зельвенском районе мужчина подозревается в убийстве 64-летней супруги

31 октября 2019 08:46
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Новости Беларуси. Вечером 30 октября в одной из деревень Зельвенского района было обнаружено тело женщины. 

Как сообщает Следственный комитет, множественные травмы на теле погибшей носили криминальный характер. 

Согласно данным следствия, в доме, который использовался в качестве дачи, выпивали 66-летний и 64-летняя супруги. В какой-то момент между гродненчанами вспыхнула ссора, в результате чего мужчина пустил в ход кулаки. 

Женщина пригрозила, что обратится в милицию. Тогда муж нанёс жене множественные удары ножом, от которых она скончалась. 

В Зельвенском районе мужчина подозревается в убийстве 64-летней супруги-1

Фото: Следственный комитет

К месту происшествия была направлена СОГ. Проведены неотложные следственные действия, обнаружены и изъяты различные предметы и объекты, по которым планируется назначение ряда исследований. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан. В момент совершения преступления фигурант был пьян. 

Расследование продолжается. 

Осенью 2019 года в Волковыске было обнаружено тело женщины.

О погибшей милиционерам сообщили медики – подробности здесь

# Убийство # происшествия

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