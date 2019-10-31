В Зельвенском районе мужчина подозревается в убийстве 64-летней супруги

Новости Беларуси. Вечером 30 октября в одной из деревень Зельвенского района было обнаружено тело женщины.

Как сообщает Следственный комитет, множественные травмы на теле погибшей носили криминальный характер.

Согласно данным следствия, в доме, который использовался в качестве дачи, выпивали 66-летний и 64-летняя супруги. В какой-то момент между гродненчанами вспыхнула ссора, в результате чего мужчина пустил в ход кулаки.

Женщина пригрозила, что обратится в милицию. Тогда муж нанёс жене множественные удары ножом, от которых она скончалась.