В Минске Volkswagen врезался в светофор, а затем ещё в два автомобиля
Новости Беларуси. В Минске столкнулись три автомобиля.
По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла днем 29 января на улице Кальварийской.
Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и столкнулся со светофором. От удара транспортное средство отбросило на встречную полосу. Здесь произошло столкновение с Toyota и Volvo.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Volvo отбросило на осветительную мачту.
В результате ДТП пострадали три человека. Они доставлены в медучреждение.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Проводится проверка. На месте аварии работают сотрудники ГАИ.
Движение по улице Кальварийской в сторону проспекта Пушкина было затруднено.
На минувшей неделе четыре автомобиля столкнулись на МКАД – здесь подробнее.