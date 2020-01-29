В Минске Volkswagen врезался в светофор, а затем ещё в два автомобиля

Новости Беларуси. В Минске столкнулись три автомобиля.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла днем 29 января на улице Кальварийской.

Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и столкнулся со светофором. От удара транспортное средство отбросило на встречную полосу. Здесь произошло столкновение с Toyota и Volvo.