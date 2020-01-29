В Могилёве 9-летний мальчик угнал у отца Audi и поехал на ней в школу

Новости Беларуси. В Могилеве мальчик угнал у отца автомобиль и поехал на нем в школу.

По информации МВД, 28 января местный житель обратился в оперативно-дежурную службу Октябрьского РОВД Могилева. Мужчина рассказал, что пропал автомобиль Audi, который был припаркован у дома.

Момент угона попал на запись камеры видеонаблюдения.