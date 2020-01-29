В Могилёве 9-летний мальчик угнал у отца Audi и поехал на ней в школу

Новости Беларуси. В Могилеве мальчик угнал у отца автомобиль и поехал на нем в школу.
По информации МВД, 28 января местный житель обратился в оперативно-дежурную службу Октябрьского РОВД Могилева. Мужчина рассказал, что пропал автомобиль Audi, который был припаркован у дома.
Момент угона попал на запись камеры видеонаблюдения.
Оказалось, что воспользоваться транспортным средством решил 9-летний сын владельца. Пока отца не было дома, мальчик взял ключи от авто, завел его и поехал в школу.
Ребенок без осложнений преодолел около полукилометра в час пик по оживленной улице и припарковал автомобиль около школы. Затем мальчик отправился на занятия.
В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.
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