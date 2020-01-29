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В Могилёве 9-летний мальчик угнал у отца Audi и поехал на ней в школу

29 января 2020 14:59
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Новости Беларуси. В Могилеве мальчик угнал у отца автомобиль и поехал на нем в школу.  

По информации МВД, 28 января местный житель обратился в оперативно-дежурную службу Октябрьского РОВД Могилева. Мужчина рассказал, что пропал автомобиль Audi, который был припаркован у дома.  

Момент угона попал на запись камеры видеонаблюдения.    

В Могилёве 9-летний мальчик угнал у отца Audi и поехал на ней в школу-1

Фото: МВД

Оказалось, что воспользоваться транспортным средством решил 9-летний сын владельца. Пока отца не было дома, мальчик взял ключи от авто, завел его и поехал в школу.  

Ребенок без осложнений преодолел около полукилометра в час пик по оживленной улице и припарковал автомобиль около школы. Затем мальчик отправился на занятия.  

 В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.  

В ноябре прошлого года в Молодечненском районе мужчина угнал автомобиль у человека, который однажды его подвез – здесь подробнее.  

# ДТП # происшествия

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