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В Минске Volkswagen врезался в припаркованный у дороги Mercedes

21 августа 2020 08:28
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Новости Беларуси. 21 августа около часа ночи в Минске автомобиль врезался в припаркованную машину.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 32-летний водитель Volkswagen Polo двигался по ул. Каролинской. Возле дома № 10 иномарка столкнулась с Mercedes Benz, который был припаркован у края проезжей части.

В Минске Volkswagen врезался в припаркованный у дороги Mercedes -1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

В аварии пострадали два пассажира Volkswagen, они госпитализированы. Отмечается, что водитель был пьян. 12 августа мужчину лишили водительских прав за нахождение за рулём в нетрезвом состоянии.

На неделе в Минске произошла авария на Плеханова. Одна из машин оказалась на капоте другой – здесь подробности.

# Авария в Минске # происшествия

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