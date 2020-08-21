В Минске Volkswagen врезался в припаркованный у дороги Mercedes

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 32-летний водитель Volkswagen Polo двигался по ул. Каролинской. Возле дома № 10 иномарка столкнулась с Mercedes Benz, который был припаркован у края проезжей части.

Новости Беларуси. 21 августа около часа ночи в Минске автомобиль врезался в припаркованную машину.

В аварии пострадали два пассажира Volkswagen, они госпитализированы. Отмечается, что водитель был пьян. 12 августа мужчину лишили водительских прав за нахождение за рулём в нетрезвом состоянии.