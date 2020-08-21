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В Сморгони произошёл пожар в девятиэтажном общежитии

21 августа 2020 06:35
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Новости Беларуси. 20 августа около десяти утра в девятиэтажном общежитии в Сморгони произошёл пожар.

По сведениям Гродненского ОУМЧС, прибывшие спасатели выяснили, что в коридоре на 8 этаже горел трёхколёсный велосипед. Огонь также заметила вахтёр общежития, которая до прибытия подразделений МЧС потушила велосипед при помощи ведра с водой.

В Сморгони произошёл пожар в девятиэтажном общежитии -1

Фото: Гродненское ОУМЧС 

Никто не пострадал, эвакуация не проводилась. В результате пожара повреждён велосипед, закопчены стены и потолок в коридоре на 8 этаже. Причина загорания выясняется, рассматривается версия детской шалости с огнём.

В начале августа в Гомеле девушка спасла из задымленной квартиры двух соседских детей. Отец ребят в это время тушил тлевшие постельные принадлежности – здесь подробности.

# Пожар # происшествия

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