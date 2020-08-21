В Сморгони произошёл пожар в девятиэтажном общежитии

Новости Беларуси. 20 августа около десяти утра в девятиэтажном общежитии в Сморгони произошёл пожар.

По сведениям Гродненского ОУМЧС, прибывшие спасатели выяснили, что в коридоре на 8 этаже горел трёхколёсный велосипед. Огонь также заметила вахтёр общежития, которая до прибытия подразделений МЧС потушила велосипед при помощи ведра с водой.