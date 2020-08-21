Стало известно о наезде на сотрудника ГАИ в Бобруйском районе. Водитель пытался скрыться

Новости Беларуси. Стало известно еще об одном наезде на сотрудника ГАИ. Утром 10 августа инспектор ДПС недалеко от поселка Глуша Бобруйского района остановил легковой автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За рулем находился 30-летний житель Слуцка.

Почувствовав запах спиртного, сотрудник ГАИ попросил пройти в патрульный автомобиль. Законное требование инспектора мужчина проигнорировал и попытался скрыться. При этом наехал задним левым колесом на ногу милиционеру. Проехав некоторое расстояние, водитель бросил авто и убежал в лес, но вскоре был задержан.