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Стало известно о наезде на сотрудника ГАИ в Бобруйском районе. Водитель пытался скрыться

21 августа 2020 07:40
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Новости Беларуси. Стало известно еще об одном наезде на сотрудника ГАИ. Утром 10 августа инспектор ДПС недалеко от поселка Глуша Бобруйского района остановил легковой автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За рулем находился 30-летний житель Слуцка.

Стало известно о наезде на сотрудника ГАИ в Бобруйском районе. Водитель пытался скрыться-1

Почувствовав запах спиртного, сотрудник ГАИ попросил пройти в патрульный автомобиль. Законное требование инспектора мужчина проигнорировал и попытался скрыться. При этом наехал задним левым колесом на ногу милиционеру. Проехав некоторое расстояние, водитель бросил авто и убежал в лес, но вскоре был задержан.

Стало известно о наезде на сотрудника ГАИ в Бобруйском районе. Водитель пытался скрыться-4

Как выяснилось, за 7 лет своего водительского стажа он около 40 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, а также на два года лишался прав за оставление места происшествия. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

# Авария # происшествия # Фотофакт

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