«Справляются с непростыми климатическими условиями». Авиаторы МЧС Беларуси продолжают тушить лесные пожары в Турции

Новости Беларуси. Авиаторы МЧС продолжают оказывать помощь в тушении лесных пожаров в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусские спасатели несут дежурство в горно-лесистой местности.

Как сообщают в спасательном ведомстве нашей страны, летный и технический составы пробудут в Турции до октября.

К 20 августа экипажи двух вертолетов Ми-8 уже совершили более 150 вылетов. В общей сложности в небе они провели почти 245 часов.

Мария Гомон, официальный представитель Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС:

Белорусские спасатели по линии международного сотрудничества уже не первый год оказывают помощь в борьбе с пожарами Турецкой Республике.

Во время тушения пожаров в горно-лесистой местности авиаторы справляются с непростыми климатическими условиями. Это высокие температуры, задымленность, сильная турбулентность и ветер, который в горах может доходить до 100 км/час.

Для выполнения заданий используют два вертолета Ми-8. Это самый популярный вертолет в мире. Он уникален и прост в подборе разных водоемов для забора воды, имеет оборудование в виде водосливного устройства. На 3 тонны скорость слива составляет 1 тонну в секунду.