В Минске Volkswagen наехал на лестничный пролёт и припаркованный автомобиль

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла вечером 1 апреля. 54-летняя водитель Volkswagen при заезде во двор на улице Кольцова предприняла попытку разминуться с въезжающим авто.

Женщина не справилась с управлением и нажала на педаль газа в положении коробки передач R. Транспортное средство наехало на лестничный пролет, а затем на припаркованный Volkswagen.

Никто не пострадал.