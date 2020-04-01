26-летний житель Могилёва незаконно продавал медицинские маски. Их он купил в России
Новости Беларуси. В Могилеве пресечена незаконная торговля медицинскими масками.
По информации УВД Могилевского облисполкома, 26-летнего жителя областного центра задержали оперативники БЭП УВД и Могилевского РОВД совместно с сотрудниками областной налоговой инспекции. Молодой человек незаконно продавал медицинские маски.
Фото: УВД Могилевского облисполкома
Их он покупал на территории России для последующей продажи в своем городе.
Общая сумма изъятого товара составила около 1500 рублей. Молодому человеку за незаконную предпринимательскую деятельность грозит административная ответственность.
Изъяли на сумму 650 рублей. Минчанин продавал медицинские маски втридорога (читать далее).