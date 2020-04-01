26-летний житель Могилёва незаконно продавал медицинские маски. Их он купил в России

По информации УВД Могилевского облисполкома, 26-летнего жителя областного центра задержали оперативники БЭП УВД и Могилевского РОВД совместно с сотрудниками областной налоговой инспекции. Молодой человек незаконно продавал медицинские маски.

Их он покупал на территории России для последующей продажи в своем городе.

Общая сумма изъятого товара составила около 1500 рублей. Молодому человеку за незаконную предпринимательскую деятельность грозит административная ответственность.