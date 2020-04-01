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В Молодечненском районе мужчина отравился парами аммиака

01 апреля 2020 14:51
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Новости Беларуси. В Молодечненском районе мужчина отравился парами аммиака. Инцидент произошел на территории поселка Сосновый Бор, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Молодечненском районе мужчина отравился парами аммиака-1

Машинист планово менял фильтр компрессора холодильной установки. В результате происшествия мужчина госпитализирован. Сам технологический процесс не был нарушен.

Причина инцидента выясняется. Предварительная версия – испарение остатков аммиака из масляного фильтра.

В Молодечненском районе мужчина отравился парами аммиака-4

Еще одно происшествие случилось в Смолевичском районе. В деревне Алесино загорелось здание магазина. Огонь повредил крышу, пол и товары, которые находились внутри.

# Отравления # происшествия # Фотофакт

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