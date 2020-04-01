Новости Беларуси. В Молодечненском районе мужчина отравился парами аммиака. Инцидент произошел на территории поселка Сосновый Бор, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Машинист планово менял фильтр компрессора холодильной установки. В результате происшествия мужчина госпитализирован. Сам технологический процесс не был нарушен. Причина инцидента выясняется. Предварительная версия – испарение остатков аммиака из масляного фильтра.