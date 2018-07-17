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В центре Смолевичей произошла авария: виновник ДТП скрылся, есть пострадавший

17 июля 2018 22:52
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Новости Беларуси. Вероятного виновника ДТП в Смолевичах ищут правоохранители,  сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За полчаса до полуночи в самом центре города столкнулись Volkswagen и BMW.

В центре Смолевичей произошла авария: виновник ДТП скрылся, есть пострадавший-1

Один из участников аварии, который буквально протаранил попутную машину, скрылся с места, не оказав помощь второму водителю. У пострадавшего открытая черепно-мозговая травма, пока что он находится в тяжелом состоянии.

# Авария в Минской области # происшествия

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