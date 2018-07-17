В центре Смолевичей произошла авария: виновник ДТП скрылся, есть пострадавший

Новости Беларуси. Вероятного виновника ДТП в Смолевичах ищут правоохранители, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
За полчаса до полуночи в самом центре города столкнулись Volkswagen и BMW.
Новости Беларуси. Вероятного виновника ДТП в Смолевичах ищут правоохранители, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
За полчаса до полуночи в самом центре города столкнулись Volkswagen и BMW.
Один из участников аварии, который буквально протаранил попутную машину, скрылся с места, не оказав помощь второму водителю. У пострадавшего открытая черепно-мозговая травма, пока что он находится в тяжелом состоянии.