В центре Смолевичей произошла авария: виновник ДТП скрылся, есть пострадавший

За полчаса до полуночи в самом центре города столкнулись Volkswagen и BMW.

Один из участников аварии, который буквально протаранил попутную машину, скрылся с места, не оказав помощь второму водителю. У пострадавшего открытая черепно-мозговая травма, пока что он находится в тяжелом состоянии.