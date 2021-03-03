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В Минске водитель Lada при повороте врезался в Volkswagen

03 марта 2021 14:46
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Новости Беларуси. В центре Минска столкнулись две легковушки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске водитель Lada при повороте врезался в Volkswagen-1

В 9.30 37-летний водитель Lada двигался по улице Интернациональной в направлении проспекта Независимости.

В Минске водитель Lada при повороте врезался в Volkswagen-4

При повороте мужчина не занял крайнее левое положение и столкнулся с автомобилем Volkswagen, который двигался по встречной полосе. В результате ДТП никто не пострадал, авто получили механические повреждения.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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