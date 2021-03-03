В Минске водитель Lada при повороте врезался в Volkswagen

Новости Беларуси. В центре Минска столкнулись две легковушки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 9.30 37-летний водитель Lada двигался по улице Интернациональной в направлении проспекта Независимости.

При повороте мужчина не занял крайнее левое положение и столкнулся с автомобилем Volkswagen, который двигался по встречной полосе. В результате ДТП никто не пострадал, авто получили механические повреждения.