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«Деньги передавались через посредников». За взятки задержаны должностные лица филиала «Атлант»

03 марта 2021 11:39
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Новости Беларуси. За взятки задержаны должностные лица Барановичского станкостроительного завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нечистыми на руку оказались директор и начальник бюро коммерческого отдела.

«Деньги передавались через посредников». За взятки задержаны должностные лица филиала «Атлант»-1

Руководитель предприятия пытался скрыться от правоохранителей в уборной рабочего кабинета и избавиться от денег. Тем не менее наличные удалось изъять. У подельника сумма оказалась как в российских рублях, так и в американских долларах.

«Деньги передавались через посредников». За взятки задержаны должностные лица филиала «Атлант»-4

Андрей Барановский, заместитель начальника управления по Брестской области ГУБОПиК МВД:
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ГУБОПиК получили оперативную информацию о существовании коррупционной схемы на Барановичском станкостроительном заводе, который является филиалом Закрытого акционерного общества «Атлант». Ежегодно руководители этих российских коммерческих субъектов хозяйствования за своевременное исполнение договоров поставок передают должностным лицам филиала «Атлант» незаконное денежное вознаграждение, так называемые откаты в виде определенного процента от суммы годового товарооборота. Деньги передавались через посредников.

«Деньги передавались через посредников». За взятки задержаны должностные лица филиала «Атлант»-7

Следственный комитет возбудил уголовные дела. Подозреваемые взяты под стражу. Сейчас устанавливаются и другие участники преступной схемы.

# Коррупция # происшествия # Андрей Барановский # Фотофакт

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