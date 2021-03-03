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ДТП в Волковысском районе: трое погибших, в том числе новорождённый ребёнок

03 марта 2021 06:23
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Новости Беларуси. Три человека, в том числе новорожденный ребёнок, погибли в результате ДТП в Волковысском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДТП в Волковысском районе: трое погибших, в том числе новорождённый ребёнок-1

Citroеn выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате аварии 21-летний водитель Citroеn и его новорожденная дочь погибли на месте, супруга водителя в тяжелом состоянии госпитализирована. Водитель Volkswagen от полученных травм скончался в больнице.

ДТП в Волковысском районе: трое погибших, в том числе новорождённый ребёнок-4

Следователи, эксперты и сотрудники ГАИ разбираются в причинах, которые могли повлечь аварию.

# Авария в Гродненской области # происшествия # Фотофакт

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