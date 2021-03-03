ДТП в Волковысском районе: трое погибших, в том числе новорождённый ребёнок

Новости Беларуси. Три человека, в том числе новорожденный ребёнок, погибли в результате ДТП в Волковысском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Citroеn выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате аварии 21-летний водитель Citroеn и его новорожденная дочь погибли на месте, супруга водителя в тяжелом состоянии госпитализирована. Водитель Volkswagen от полученных травм скончался в больнице.