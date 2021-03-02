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«Оставление места ДТП водителями – случаи неоднократные». С начала года на дорогах Минской области погибли 15 человек

02 марта 2021 19:56
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Новости Беларуси. «Покидаешь место аварии – совершаешь правонарушение». Под таким девизом в Единый день безопасности в Минской области прошла профилактическая акция ГАИ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Оставление места ДТП водителями – случаи неоднократные». С начала года на дорогах Минской области погибли 15 человек-1

Основные причины аварии – нарушение правил дорожного движения пешеходами, правил обгона или превышение скорости водителями, неблагоприятные погодные условия. Особое внимание уделяется пешеходам. Большинство несчастных случаев с их участием происходит по собственной вине. Поэтому сотрудники ГАИ напоминают взрослым и несовершеннолетним о необходимости быть особенно осторожными на пешеходных переходах и использовать светоотражающие элементы.

«Оставление места ДТП водителями – случаи неоднократные». С начала года на дорогах Минской области погибли 15 человек-4

Диана Галузо, инспектор отдела ГАИ Молодечненского РОВД:
Как показывает практика прошлого года, оставление места ДТП водителями – это случаи неоднократные и не единичные. Поэтому основной служебной задачей Госавтоинспекции является раскрытие таких дорожно-транспортных происшествий. Госавтоинспекция убедительно рекомендует водителям и пешеходам не спешить, строго соблюдать правила дорожного движения и помнить, что любой необдуманный шаг либо маневр может привести к трагедии.

«Оставление места ДТП водителями – случаи неоднократные». С начала года на дорогах Минской области погибли 15 человек-7

С начала 2021 года в Молодечненском районе произошло восемь аварий, один человек погиб. Всего на дорогах Минской области зарегистрировано более 70 ДТП, в которых 15 человек погибли, 73 получили травмы. Было зафиксировано одно происшествие, с места которого водитель скрылся.

# ГАИ # происшествия # Диана Галузо # Фотофакт

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