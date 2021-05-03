В Минске водитель BMW скрывался с места аварии с вывернутым колесом и открытым капотом

Новости Беларуси. Водитель BMW скрывался с места аварии с вывернутым колесом и чуть не попал в еще одно ДТП. Ситуация произошла ранним утром 3 мая в Домашевском переулке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На камере видеорегистрации заметно, как синее авто на большой скорости мчится по дороге, резко перестраиваясь из одной полосы в другую. Агрессивное вождение привело к тому, что автомобиль BMW влетел в Peugeot, стоявший у обочины. Столкновение не остановило нарушителя. Притормозить лихача заставил открывшийся капот, который перекрыл видимость.

Далее, по информации очевидцев, из машины вышел мужчина, захлопнул капот и скрылся во дворах. Позже машину нашли аккуратно припаркованной на стоянке, без номеров.