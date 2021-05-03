Прямой эфир

В Минске водитель BMW скрывался с места аварии с вывернутым колесом и открытым капотом

03 мая 2021 14:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Водитель BMW скрывался с места аварии с вывернутым колесом и чуть не попал в еще одно ДТП. Ситуация произошла ранним утром 3 мая в Домашевском переулке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске водитель BMW скрывался с места аварии с вывернутым колесом и открытым капотом-1

На камере видеорегистрации заметно, как синее авто на большой скорости мчится по дороге, резко перестраиваясь из одной полосы в другую. Агрессивное вождение привело к тому, что автомобиль BMW влетел в Peugeot, стоявший у обочины. Столкновение не остановило нарушителя. Притормозить лихача заставил открывшийся капот, который перекрыл видимость.

В Минске водитель BMW скрывался с места аварии с вывернутым колесом и открытым капотом-4

Далее, по информации очевидцев, из машины вышел мужчина, захлопнул капот и скрылся во дворах. Позже машину нашли аккуратно припаркованной на стоянке, без номеров.

В Минске водитель BMW скрывался с места аварии с вывернутым колесом и открытым капотом-7

Транспортное средство эвакуировали. Автоинспекция разыскивает водителя.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Среди пострадавших 7-летняя девочка. В Минской области за праздничные выходные зарегистрировано 60 аварий
03 мая 2021 14:07

Среди пострадавших 7-летняя девочка. В Минской области за праздничные выходные зарегистрировано 60 аварий

Вывернут рекламный билборд, повреждено здание. Последствия непогоды устраняют в Минской области
03 мая 2021 14:03

Вывернут рекламный билборд, повреждено здание. Последствия непогоды устраняют в Минской области

В Смолевичском районе сотрудникам ГАИ пришлось догонять байкера. Мужчина оказался бесправником
03 мая 2021 13:32

В Смолевичском районе сотрудникам ГАИ пришлось догонять байкера. Мужчина оказался бесправником