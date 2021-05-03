Среди пострадавших 7-летняя девочка. В Минской области за праздничные выходные зарегистрировано 60 аварий

Новости Беларуси. 29 пьяных за рулем. Столько сотрудники ГАИ Минской области выявили за праздничные выходные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В сводке – шесть десятков аварий. В трех ДТП травмы получили люди, в том числе двое детей. Досталось также велосипедистам и пешеходам. Подробности – у Вадима Смоляка.

Вадим Смоляк, корреспондент:

Первый же из череды майских праздников словно затуманил разумы некоторых водителей и пешеходов. Поездки за город к родственникам и знакомым, а после – возвращение домой после застолья обернулись большим количеством аварий. 60 случаев, 3 человека получили травмы.

Так, вечером 1 мая 50-летний житель Дзержинского района на своей Audi A4 ехал по трассе Кленовка – Заболоть – М1. На повороте предпочел не отпускать педаль газа, не справился с управлением и улетел в кювет. Мужчина в больнице с травмами и заключением об алкогольной интоксикации.

Ирина Сапунова, старший инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:

В этот же день около 16:00 в деревне Копище Минского района 61-летний минчанин, управляя автомобилем ГАЗ, на перекрестке при повороте налево, проезжая нерегулируемый пешеходный переход, совершил наезд на 17-летнего велосипедиста, который на велосипеде, не спешиваясь, пересекал проезжую часть. Парень с травмами госпитализирован.

И снова Дзержинский район. Вечером 2 мая 24-летний минчанин возвращался в столицу. На 19-м километре трассы Р1 Минск – Дзержинск ему пришлось резко вжать педаль тормоза в пол. Причиной такой проверки на реакцию стал двигавшийся впереди Ford Fiesta под управлением 59-летнего жителя Дзержинского района. Тот, похоже, неожиданно проголодался и решил свернуть в придорожное кафе, но не убедился в безопасности своего маневра и слишком поздно включил поворотник.

Ирина Сапунова:

В результате автоаварии 7-летняя девочка, находившаяся в автомобиле Volkswagen, с травмами госпитализирована. Ребенок находился на заднем сиденье без детского удерживающего устройства. Поэтому, уважаемые взрослые, Госавтоинспекция еще раз обращается к вам. Безопасность несовершеннолетних детей полностью зависит от вас. Перед началом поездки необходимо убедиться, что все пассажиры пристегнуты ремнями безопасности, а маленькие пассажиры находятся в автокреслах и также пристегнуты.