На Лобанка в Минске автобус загорелся во время движения

Новости Беларуси. Чрезвычайное происшествие на улице Лобанка в Минске. Пассажирский автобус загорелся прямо во время движения.



В момент возгорания в автобусе находились 15 человек. К счастью, никто не пострадал. Пассажиры самостоятельно покинули салон.

Причиной происшествия могло стать короткое замыкание.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:

6 января в 05.56 на «101» поступило сообщение о загорании маршрутного автобуса по ул.Лобанка,85. По прибытию к месту вызова первых подразделений огнеборцев по внешним признакам наблюдалось открытое пламенное горение автобуса «МАЗ-105». Автобус двигался по маршруту № 17 «ДС Сухарево-5» – «ДС Кунцевщина». На момент загорания в салоне автобуса находилось 15 пассажиров. Пожар ликвидирован в 06.15. Причина загорания устанавливается.