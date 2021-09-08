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В Минске ВАЗ столкнулся с автобусом при перестроении. Водитель легковушки в больнице

08 сентября 2021 21:13
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Новости Беларуси. 21-летний водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь по улице Тимирязева в направлении Радужной, при перестроении столкнулся с автобусом городского маршрута, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске ВАЗ столкнулся с автобусом при перестроении. Водитель легковушки в больнице-1

После чего легковушку вынесло за пределы проезжей части, где транспортное средство опрокинулось. Водителя ВАЗ доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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