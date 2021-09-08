Один из афганских беженцев на границе с Латвией бросился под фуру. Мужчина остался жив

Попытался покончить жизнь самоубийством от безысходности. Один из беженцев из Афганистана на пункте пропуска «Патерниеки» (сопредельный белорусский – «Григоровщина») бросился под колеса фуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Группа мигрантов из 15 граждан Афганистана, большинство из которых дети, остро нуждающихся в медицинской помощи, еде и одежде, прибыла туда уже в 10-й раз. Они хотели подать ходатайства о предоставлении статуса беженца, а также пригласить сотрудника ООН. Не получив помощи и каких-либо ответов на вопросы, один из беженцев предпринял попытку суицида.