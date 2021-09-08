Прямой эфир

Один из афганских беженцев на границе с Латвией бросился под фуру. Мужчина остался жив

08 сентября 2021 13:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Попытался покончить жизнь самоубийством от безысходности. Один из беженцев из Афганистана на пункте пропуска «Патерниеки» (сопредельный белорусский – «Григоровщина») бросился под колеса фуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из афганских беженцев на границе с Латвией бросился под фуру. Мужчина остался жив-1

Один из афганских беженцев на границе с Латвией бросился под фуру. Мужчина остался жив-3

Группа мигрантов из 15 граждан Афганистана, большинство из которых дети, остро нуждающихся в медицинской помощи, еде и одежде, прибыла туда уже в 10-й раз. Они хотели подать ходатайства о предоставлении статуса беженца, а также пригласить сотрудника ООН. Не получив помощи и каких-либо ответов на вопросы, один из беженцев предпринял попытку суицида.

Один из афганских беженцев на границе с Латвией бросился под фуру. Мужчина остался жив-6

Так мужчина хотел обратить внимание на нежелание латвийской стороны принимать граждан Афганистана. Избежать трагичного исхода удалось благодаря быстрой реакции белорусских пограничников. Они остановили фуру на линии границы. Мужчина остался жив.

# Беженцы # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
12 человек в Беларуси отравились грибами в разгар сезона
07 сентября 2021 21:20

12 человек в Беларуси отравились грибами в разгар сезона

Балансировал над пропастью. Volvo съехал с дороги и застрял в яме под Слуцком
07 сентября 2021 15:21

Балансировал над пропастью. Volvo съехал с дороги и застрял в яме под Слуцком

Смертельная авария возле Червеня. На могилёвской трассе Chrysler въехал в попутный трактор
07 сентября 2021 13:41

Смертельная авария возле Червеня. На могилёвской трассе Chrysler въехал в попутный трактор