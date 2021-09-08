Один из афганских беженцев на границе с Латвией бросился под фуру. Мужчина остался жив

Попытался покончить жизнь самоубийством от безысходности. Один из беженцев из Афганистана на пункте пропуска «Патерниеки» (сопредельный белорусский – «Григоровщина») бросился под колеса фуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Попытался покончить жизнь самоубийством от безысходности. Один из беженцев из Афганистана на пункте пропуска «Патерниеки» (сопредельный белорусский – «Григоровщина») бросился под колеса фуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Группа мигрантов из 15 граждан Афганистана, большинство из которых дети, остро нуждающихся в медицинской помощи, еде и одежде, прибыла туда уже в 10-й раз. Они хотели подать ходатайства о предоставлении статуса беженца, а также пригласить сотрудника ООН. Не получив помощи и каких-либо ответов на вопросы, один из беженцев предпринял попытку суицида.
Так мужчина хотел обратить внимание на нежелание латвийской стороны принимать граждан Афганистана. Избежать трагичного исхода удалось благодаря быстрой реакции белорусских пограничников. Они остановили фуру на линии границы. Мужчина остался жив.